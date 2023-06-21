Сборная России уступила Испании в полуфинале чемпионата Европы 2008 года не из-за отсутствия эмоций после триумфа над Нидерландами, а из-за силы и класса соперника, заявил NEWS.ru бывший игрок «Локомотива» и «Спартака», экс-футболист сборной России, участник ЕВРО 2008 Динияр Билялетдинов. Он рассказал, что футболисты решили сыграть в открытый футбол, а не обороняться всем составом. Как считает Билялетдинов, российские футболисты решили, что «зрелище важнее».

Дело не в эмоциях, просто Испания сильная команда. Мы решили не ставить в автобус и играть в открытый футбол. До гола была равная игра, потом нам надо было раскрываться. Но для тех испанцев это был хлеб, они потом шесть лет доминировали в Европе и мире. Если бы мы стали обороняться, возможно, могли бы довести до победы, или как минимум до серии пенальти, как сделала это Италия в полуфинале. Но мы решили, что зрелище важнее, — признался Билялетдинов.