Победу Юрия Постригая и Александра Дьяченко на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году называют великой. Золото в гребле на байдарках и каноэ до этого не завоёвывал никто из россиян более чем три десятка лет. Молодые спортсмены (обоим было чуть за двадцать) проходили дистанцию 200 метров быстрее всех в мире! Чтобы оказаться в одной байдарке на главных спортивных состязаниях планеты, оба прошли долгий путь гребцов-одиночек. О важности дисциплины, о том, как найти жену, сидя в лодке, и о том, как пережить дисквалификацию, спортсмены рассказали в эксклюзивном интервью NEWS.ru.