Золотов выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/47640c5a-bd53-11ea-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Золотов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова в связи с его смертью.

Весь мир знал Абдулманапа Нурмагомедова как отца и тренера действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. За свою выдающуюся тренерскую карьеру Абдулманап Магомедович воспитал 18 чемпионов мира, за что в 2019 году был включён в Книгу рекордов России, — отметил Золотов.

По его словам, боевое самбо является одним из основных видов спорта, развиваемых в Росгвардии. Каждый год в сентябре в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского проводится чемпионат войск национальной гвардии РФ по самбо на Кубок Героя России Анатолия Романова, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены — военнослужащие, сотрудники и кадеты Росгвардии.

К соболезнованиям Золотова также присоединились руководители Росгвардии, спортивный комитет ведомства, спортсмены Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов рассказал о похоронах отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. По его словам, мужчину могут похоронить ночью 3 июля, писал NEWS.ru.