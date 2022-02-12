Золото в лыжах и бронза Латыпова: итоги дня на Олимпиаде

Девятый день Олимпийских игр в Пекине подарил сборной России много приятных эмоций. Наши лыжники с огромным запасом выиграли эстафету, принеся национальной команде четвёртое золото. В биатлоне бронзовую медаль завоевал Эдуард Латыпов, в шорт-треке — Константин Ивлиев, а в конькобежном спорте — Ангелина Голикова. Чем ещё запомнился прошедший день Олимпиады и что ждать от наших спортсменов в понедельник — в материале NEWS.ru.

42 года спустя

В мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. После успешного старта на Играх Большунова и некоторых проблем у соперников к эстафете сборная России подошла в качестве главного фаворита, что и подтвердила своим выступлением.

Уже на первом этапе Червоткин создал хороший задел, который его партнёры по команде сумели поддержать и развить. В итоге Устюгов пробежал последний этап в одиночестве, раздавая «пять» тренерам на последнем этапе пути. Его роль в интервью NEWS.ru отметил олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев.

Алексей Червоткин Алексей Филиппов/РИА Новости

Когда Устюгов на последнем подъёме начал давать «пять» тренерам сборной, я понял, что победа от нас уже не уйдёт. За него я рад особенно. Он больше всех заслужил это золото. Оно пришло к нему только на третьей Олимпиаде. Вторую он пропустил по непонятным причинам. Сергей заслужил эту награду как никто другой, — сказал Дементьев.

Лыжная команда уже сотворила невероятный успех на этой Олимпиаде, но можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что медали ещё будут. Причём мужчины определённо будут претендовать на победу в марафоне и командном спринте.

Случай Латыпова и трагедия Тандревольд

Первыми на старт вышли женщины. К сожалению, и это было ожидаемо, никто из россиянок на награды не претендовал, а норвежка Марте Рёйселанд финишировала с двухминутным отрывом. Однако после финиша всё внимание перешло к Ингрид Ландмарк Тандревольд, которая, закончив гонку, рухнула без сил. За километр до окончания она шла третьей с отрывом в 20 секунд, но в итоге проиграла бронзовой награде целую минуту и чувствовала себя настолько опустошённой, что не смогла самостоятельно покинуть трассу. К счастью, ничего страшного с ней не произошло. Как сообщили норвежские врачи, спортсменка не теряла сознание и вскоре полностью пришла в себя, находясь в медицинской палате.

У мужчин первенствовал Кентен Фийон Майе, а на третью позицию сумел забраться россиянин Эдуард Латыпов. Он, Тарьей Бё и Лукас Хофер одновременно покинули стрельбище после четвёртой стрельбы, но как таковой борьбы между ними не получилось. Норвежец оторвался от обоих, а Латыпов ушёл от итальянца, выиграв свою вторую медаль на Олимпийских играх.

Медали в коньках

Серебряную и бронзовую награды в копилку сборной России добавили Константин Ивлиев и Ангелина Голикова. Ивлиев стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке на дистанции 500 метров. Он уступил победителю лишь 0,11 секунды. Голикова завоевала серебро на той же дистанции, но в конькобежном спорте. Её отставание от победительницы составило 0,17 секунды.

Константин Ивлиев Владимир Астапкович/РИА Новости

Расписание понедельника

Фигурное катание

04:15. Танцы на льду. Произвольный танец

В фигурном катании медали разыграют танцевальные дуэты. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выдали очень мощный ритм-танец и заработали за свой прокат 88,86 — это их личный рекорд. Но лидеры сборной России идут на втором месте, уступая французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Эта пара установила мировой рекорд в ритм-танце — 90,83. Отрыв между ними небольшой, поэтому борьба за золото будет жаркой.

Бобслей

06:00. Женщины. Одиночки. 4-я попытка

Откровенно говоря, после лишения золотых медалей Сочи Александра Зубкова и его дисквалификации бобслеистов мирового уровня в России не появилось, а в женском виде программы и вовсе наша страна не представлена. Главным фаворитом в этой дисциплине является американка Кейлли Хамфрис, которая после двух попыток сделала себе гигантский задел на победу. Она опережает ближайшую преследовательницу более чем на одну секунду.

Фристайл

15:00. Женщины. Акробатика. Финал 2

Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова, а также ещё 22 спортсменки начнут соревноваться на выбывание с квалификации, которая стартует в 10:00 по московскому времени. Наши девчонки не относятся к числу фаворитов. В этой дисциплине доминируют китайские спортсменки Кун Фаньюй и Сюй Мэнтао. На акробатический подиум Пекина могут претендовать Анастасия Новосад (Украина), Лора Пип и Дэниэл Скотт (Австралия), Анна Гуськова (Белоруссия, действующая олимпийская чемпионка в акробатике).

Прыжки с трамплина

15:06. Мужчины. Командные соревнования. Финал

Очевидного фаворита в этой дисциплине нет, но ожидается, что борьба за победу развернётся между четырьмя командами: Австрии, Норвегии, Словении и Германии. Однако Данил Садреев и Евгений Климов уже взяли сенсационную бронзу в миксте. Почему бы не повторить этот результат в мужском командном первенстве?