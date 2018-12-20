Зидан получил приглашение в «Манчестер Юнайтед»

https://news.ru/storage/news/f1c30e636b324a9aaae8dfe1fe738af3/c27e1ac9-9b8f-4b7c-bf40-9d9589b51d3b_850.jpg Ina Fassbender/dpa/Global Look Press

Зинедин Зидан

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Специалист получил предложение возглавить команду, сообщает AS.

Зидан пока не дал ответа на это приглашение. По собственному признанию, он бы хотел поработать в туринском «Ювентусе» и сборной Франции.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место португальца занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В 2018 году Зидан со «сливочными» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы француз объявил об уходе из мадридского клуба по собственному желанию.

Для «Манчестер Юнайтед» нашёлся ещё один тренер, писал News.ru.