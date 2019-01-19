Зидан может сыграть за «Реал» в матче против «Севильи»

https://news.ru/storage/news/83d8416ec0a540c7131a9d1e4f451e7e/ee2ba620-85be-4929-8f35-4744b97b2b1f_850.jpg Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лука Зидан

Футболист Лука Зидан — сын знаменитого Зинедина Зидана — имеет все шансы дебютировать в нынешнем сезоне за мадридский «Реал». Голкипер готовится заменить травмированного Тибо Куртуа.

Бельгийский вратарь повредил бедро в начале 2019 года. Вскоре ему разрешили вернуться к тренировкам, но проблемы с ногой, скорее всего, оставят игрока за пределами основного состава накануне противостояния с «Севильей», пишет AS. Матч состоится 19 января.

Наряду с Куртуа в лазарет «сливочных» попал Кейлор Навас и точно не сможет помочь «Галактикос». Из-за проблем на последнем рубеже обороны наставник «Реала» Сантьяго Солари планирует выпустить на поле Луку Зидана.

Ранее News.ru писал о готовности лондонского «Челси» оформить переход своего игрока — бельгийца Эдена Азара — в мадридский «Реал». «Пенсионеров» устроит сумма в €100 млн.