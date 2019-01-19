USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C16:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Зидан может сыграть за «Реал» в матче против «Севильи»

Лука Зидан Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лука Зидан

спорт [ версия для печати ]

Футболист Лука Зидан — сын знаменитого Зинедина Зидана — имеет все шансы дебютировать в нынешнем сезоне за мадридский «Реал». Голкипер готовится заменить травмированного Тибо Куртуа.

Бельгийский вратарь повредил бедро в начале 2019 года. Вскоре ему разрешили вернуться к тренировкам, но проблемы с ногой, скорее всего, оставят игрока за пределами основного состава накануне противостояния с «Севильей», пишет AS. Матч состоится 19 января.

Наряду с Куртуа в лазарет «сливочных» попал Кейлор Навас и точно не сможет помочь «Галактикос». Из-за проблем на последнем рубеже обороны наставник «Реала» Сантьяго Солари планирует выпустить на поле Луку Зидана.

Ранее News.ru писал о готовности лондонского «Челси» оформить переход своего игрока — бельгийца Эдена Азара — в мадридский «Реал». «Пенсионеров» устроит сумма в €100 млн.


#футбол #Севилья #испания #РеалМадрид
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
спорт 14:55, 19 января 2019
Гвардиола: в Германии за мной следили с помощью камер
спорт 14:31, 19 января 2019
UEFA показал официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
спорт 12:45, 19 января 2019
«Челси» согласился отпустить Эдена Азара
Он вошёл в список самых влиятельных мусульман мира
спорт 12:01, 23 октября 2018
Нурмагомедов встал в один ряд с Погба и Зиданом
Он вошёл в список самых влиятельных мусульман мира
Лента новостей
спорт 16:50
Россияне упустили победу на КМ по лыжным гонкам
в мире 16:47
Число жертв взрыва в Мексике увеличилось в три раза
спорт 16:43
Гандболисты из России выиграли утешительный полуфинал на ЧМ
общество 16:43
Свердловскую прокуратуру заставят списать долги по ЖКХ
общество 16:42
Жители Твери остались без тепла и света
Другие новости
спорт 16:50
Россияне упустили победу на КМ по лыжным гонкам
спорт 16:43
Гандболисты из России выиграли утешительный полуфинал на ЧМ
спорт 16:29
Российские саночники выиграли домашний этап КМ
спорт 16:21
Биатлонистка Сливко завоевала золото в спринте
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top