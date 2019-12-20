https://static.news.ru/photo/fef7ba6e-2402-11ea-8515-fa163e074e61_660.jpg Светлана Журова Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что вмешательство бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных станет серьёзным аргументом для оспаривания санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьёзным доводом в нашу пользу, — цитирует Журову РИА Новости.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее СКР нашёл доказательства вмешательства бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных. По данным ведомства, он передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива, подлинность которого вызывает сомнения, писал NEWS.ru.