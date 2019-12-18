https://static.news.ru/photo/cb9962bc-225e-11ea-8649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что у России есть шансы обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выиграть суд.

Журова отметила, что положительно относится к решению обжаловать санкции WADA.

У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы выиграть суд, — цитирует Журову ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.