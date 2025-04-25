Журова рассказала о непростых отношениях с Губерниевым Депутат Журова заявила, что расходится во мнениях с Губерниевым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев должен помогать министру спорта и главе Олимпийского комитета РФ Михаилу Дегтяреву в продвижении спорта, заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она отметила, что журналист раскрутил биатлон. Журова рассказала, что не всегда ее мнение совпадает с позицией Губерниева.

В стране такой интерес к биатлону благодаря Губерниеву, его азартному болению. Болельщики смотрят, потому что он комментирует. Бывает, мы с ним расходимся во мнениях, но не царапаем друг другу глаза, а каждый остается при своем мнении. Это нормальные, цивилизованные человеческие отношения, — сказала Журова.

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале призвал сместить Елену Вяльбе с поста президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). По его мнению, в лыжах нужно вернуть власть народу. Губерниев пообещал за три дня вывести ФЛГР на космический уровень.

Комментатор не в первый раз выступил с критикой Вяльбе. В конце января Губерниев осудил ее и поддержал отъезд лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в Италию, где спортсмен готовился по индивидуальной программе. По мнению Губерниева, «такие бестолковые руководители должны отправиться подальше».