Журова раскритиковала Медведеву за откровенный танец

Депутат Госдумы Светлана Журова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила откровенный танец российской фигуристки Евгении Медведевой, сообщает Metaratings.ru. Конькобежка раскритиковала соотечественницу и обратилась к ней с советом.

Могу сказать, что не всегда это имеет правильные последствия, потому что тебе кажется, что это круто и замечательно, а потом можешь пожалеть. Я бы посоветовала ей быть более аккуратной, потому что пресса быстро всё распустит. Особенно сейчас, когда мир в новых информационных технологиях, — заявила Журова.

Ролик с танцем Медведевой появился в Сети 30 мая. Спортсменка предстала на вечеринке в откровенном наряде и станцевала на полу на четвереньках.

28 мая Медведева ответила на вопрос о возможном продолжении карьеры в кёрлинге. Она призналась, что ей очень нравится этот вид спорта.