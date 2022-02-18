Журова предположила, что спортсменам младше 17 лет запретят выступать на ОИ

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что ей было бы неприятно, если бы несовершеннолетнему спортсмену отдали олимпийскую медаль только потому, что он ребёнок. Она добавила, что детей также защищают сильнее только из-за их возраста. В беседе с «Москвой 24» Журова предположила, что спортсменам младше 17 лет запретят выступать на Олимпийских играх.

Я уже не спортсмен, но мне бы не хотелось, чтобы медаль отдали человеку, только потому что он младше меня. Или защищали его сильнее только потому, что он ребёнок. У меня бы тоже возник вопрос. Тогда нужно соревноваться в детском формате с такими же детьми, как ты. Этот момент очень непростой. Думаю, что, наверное, разрешат участие с 17 лет, а в 13–15 — нет. Полагаю, что будут сейчас обсуждать этот вопрос и все-таки 17, вероятно, оставят. То есть не только с 18 лет, — заверила Журова.

Депутат также назвала плюсы и минусы ранних успехов в спорте. По словам Журовой, такие физические нагрузки неестественны для детей, к тому же на фоне скандала с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой стоит задуматься о психоэмоциональном состоянии несовершеннолетних участников Олимпийских игр. Более того, чем раньше спортсмен получает олимпийскую медаль, тем меньше у него мотивации дальше заниматься спортом.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.