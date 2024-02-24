Журова предложила гимнасткам Авериным вариант новой работы Светлана Журова: сестры Аверины могут обдумать работу в Госдуме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявившие о завершении карьеры в художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины могут подумать о том, чтобы продолжить карьеру в качестве депутатов Госдумы, заявила в беседе с «РБК Спорт» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат от партии «Единая Россия» Светлана Журова. При этом она предупредила, что в жизни парламентариев существует большое количество ограничений.

У гимнастики есть прекрасное преимущество — спортсмены рано начинают и рано заканчивают, зато на раннем возрасте открываются новые возможности. Я не могу сказать о том, стоит ли Авериным идти в Госдуму, тут нужно думать им, а не мне. Это должно быть их желание. Очень много ограничений у людей, которые в Госдуме. Готов ли человек к этим ограничениям? Далеко не каждый. Одно дело способность и умение, другое — желание, — сказала Журова.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ Ирина Винер объявила о том, что многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины приняли решение завершить спортивную карьеру.

Дина Аверина является заслуженным мастером спорта России, на ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира, в том числе четыре титула абсолютной чемпионки, 10 медалей высшего достоинства с чемпионатов Европы, три золота Европейских игр и два — абсолютного первенства чемпионатов РФ.

Арина Аверина также обладает титулом заслуженного мастера спорта России. Она пять раз становилась чемпионкой мира, является двукратной абсолютной чемпионкой Европы и трехкратной абсолютной чемпионкой России.

Ранее Журова заявила, что покинувшие Россию фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида вряд ли будут участвовать на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. По словам Журовой, в Америке есть свои шпажисты и они не захотят просто так уступать свое место в национальной команде, так что уехавших и объявленных в розыск россиян ждет конкуренция.