Журова ответила призвавшему запретить российских спортсменов Гашеку Депутат Журова: критика Гашека в адрес россиян связана с зимним сезоном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чешский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек всегда критически относился к россиянам с момента начала специальной военной операции на Украине, поэтому ничего нового известный вратарь не сказал, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, слова спортсмена о российских атлетах связаны с зимним сезоном, который набирает обороты, а не с предстоящей летней Олимпиадой в Париже.

Гашек всегда говорил в подобном ключе, с какой-то эпизодичностью. Периодически известные спортсмены об этом высказываются, как методичка. Ничего нового не сказал, он всегда критически относился к россиянам с начала СВО. Я не думаю, что это связано с Олимпиадой в Париже. Начинается зимний сезон. Он понимает, что нужно все высказать, чтобы никто из российских спортсменов не принял участие в международных соревнованиях, связанные с зимними видами спорта, — считает Журова.

Ранее Гашек выразил мнение, что ни один российский атлет не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. В своем обращении к спортсменам и чиновникам из России он подчеркнул, что это связано с событиями на Украине. По мнению Гашека, главным критерием допуска россиян на соревнования является завершение СВО.