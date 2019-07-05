https://static.news.ru/photo/f4e236ca-9f15-11e9-b76a-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

Я знаю, что члены МОК дорожат своими местами. Очень непросто туда избраться. Поэтому очень странно, когда экс-губернатор Рио-де-Жанейро такое заявляет. Если он говорит, что давал, то, значит, тоже хотел обмануть, — цитирует Журову sportbox .

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов МОК россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.

Ранее Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро, сообщал News.ru.