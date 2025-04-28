Журова объяснила, что мешает Овечкину стать депутатом Депутат Журова: Овечкину и его семье нужно пойти на ограничения при работе в ГД

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

После окончания карьеры нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может работать во всех ипостасях, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она задалась вопросом, если форвард захочет работать в Думе, готов ли он к ограничениям, которые есть у депутатов.

Когда меня спрашивают про Овечкина в Госдуме, я отвечаю: а вы его спросили и его семью? Готовы они к ограничениям, которые есть у депутатов? Дума — уже не то, что было десять лет назад. У него есть недвижимость за рубежом, от нее придется отказаться, и его семье тоже. Может быть, после окончания карьеры Овечкин будет тренером, менеджером, директором своей школы. Овечкин может быть во всех ипостасях. Он занимается благотворительностью, общественной деятельностью, создал движение Putin Team, — сказала Журова.

Ранее Журова выступила против установки памятника хоккеисту Александру Овечкину при жизни или переименования улицы в его честь. В беседе с NEWS.ru она объяснила, что ее «немного переворачивает» от таких историй.

6 апреля Овечкин стал лучшим бомбардиром в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и обогнал канадца Уэйна Гретцки. На данный момент на счету Овечкина 897 шайб в НХЛ. Сенатор от Крыма шахматист Сергей Карякин одобрил идею переименовать Флотскую улицу в честь Овечкина.