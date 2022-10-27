Журова назвала условие участия трансгендеров в Олимпиаде Депутат Журова: трансгендеры могут участвовать в Олимпиаде, но в специальном формате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Нет ничего предосудительного в участии трансгендерных спортсменов в Олимпийских играх, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Однако для них нужно разработать специальный формат, создать особые правила, регламенты, так как в противном случае женский спорт может быть уничтожен. По ее словам, которые передает Lenta.ru, трансгендеры должны соревноваться друг с другом, а не с другими представителями своего пола.

Скажу честно, я не против участия трансгендеров в Олимпиаде в отдельном формате. Пусть МОК придумает правила, технологии, регламенты, добавит необходимое количество олимпийских медалей. Пусть соревнуются в своем разряде, — уточнила парламентарий.

Также Журова удивилась тому, что с точки зрения МОК трансгендеры должны быть вне дискриминации, а российские спортсмены — нет. Также депутат отметила, что Россия должна остаться страной, в которой женщины соревнуются с женщинами, — по ее словам, это спасет женский спорт.

В случае если мир решил уничтожить женский спорт таким образом, а женщины молчат, Россия должна выступить инициатором и сказать, что мы страна, где женщины соревнуются с женщинами. При этом мы не против трансгендеров, но соревноваться они должны друг с другом, — подчеркнула политик.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира в Риге дебютировала фигуристка-трансгендер из Бразилии Мария Хоакина Рейкдаль. Это первый случай в этом виде спорта, когда на профессиональном международном турнире выступает трансгендер. Марии Хоакине Рейкдаль 14 лет, она дважды выиграла чемпионат Бразилии среди юниоров в женском одиночном катании. Также она занимается фигурным катанием на роликовых коньках и была серебряным призером на чемпионате своей страны в этой дисциплине.