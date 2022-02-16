Журова назвала условие, при котором Валиева получит олимпийскую медаль

Если спортивный арбитражный суд (CAS) отстранит фигуристку Камилу Валиеву на месяц за положительный допинг-тест, то она все равно сможет получить олимпийскую медаль, так как наказание назначается с момента выявления запрещённого компонента в крови спортсмена, пояснила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. При этом она уточнила, что если срок наказания для Валиевой составит три месяца или больше, фигуристка не сможет получить награду, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Нет решения CAS. Он рассмотрит её дело и примет решение, допустим, на месяц отстранения за этот компонент. Соответственно она уже на Олимпиаде могла выступать. Наказание всегда назначается с момента выявления. Медаль ей будет положена. Если ей дадут наказание в три месяца или год, то уже на Олимпиаде она выступать не могла, значит медали у неё не могло бы быть. Но если не будет никакого наказания, тогда получается, что МОК лишил ее возможности получить эту медаль, — заявила Журова.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд предположил, что триметазидин, применение которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), мог оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой вследствие того, что она употребляла некачественные продукты питания. Именно этот аргумент стал решающим для допуска спортсменки к участию в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине.