Журова назвала лучших российских спортсменов Депутат Журова назвала Овечкина и Большунова лучшими спортсменами России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Хоккеист Александр Овечкин и лыжник Александр Большунов являются лучшими российскими спортсменами на данный момент, таким мнением поделилась в эксклюзивном интервью NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она также выделила молодую фигуристку Аделию Петросян.

Однозначно Овечкин. Саша Большунов, за ним я продолжаю наблюдать, как они интересно «рубятся» с Устюговым. Аделия Петросян, я просто очень люблю фигурное катание. Гимнастка Лала Крамаренко, появляются новые девочки, пловец Мирон Лифинцев, — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка хотела бы увидеть возвращение в профессиональный спорт после долгой дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. По ее мнению, в ее катании будет «настоящий разговор с миром».

Ранее Журова заявила, что при новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри стоит ждать принципиальных изменений в деятельности организации, поскольку она достаточно независимый кандидат. Она призналась в сомнениях, что руководителем МОК станет женщина не из Европы. Депутат отметила, что Россия лишний раз старалась не упоминать Ковентри из-за ее африканского происхождения (Зимбабве). Иначе, по мнению Журовой, пошли бы разговоры о вмешательстве Москвы в выборы главы МОК.