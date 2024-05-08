Журова, Кудряшов Кавазашвили: что спортсмены из РФ думают о перемирии на ОИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин пришли к соглашению о необходимости установления олимпийского перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. Призыв прекратить любые боевые действия поддержала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Что еще говорят об олимпийском перемирии в России и нарушалось ли оно когда-либо — в материале NEWS.ru.

Что предложил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 мая рассказал изданию La Tribune, что обсудит с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпинем олимпийское перемирие — остановку всех военных конфликтов на период проведения Олимпийских игр в Париже. По мнению главы государства, это один из основных пунктов повестки.

На вопрос, касается ли эта инициатива конфликта России и Украины, Макрон ответил, что «нужно пробовать везде».

Впервые о этой инициативе президент Франции заявил в марте. В ходе пресс-конференции Макрона и Си Цзиньпиня китайский лидер поддержал французского коллегу, призвав к олимпийскому перемирию во всем мире.

«Как страна — член Совета Безопасности ООН Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — заявил председатель КНР.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон

Как отреагировала Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова завила Sport24, что поддерживает идею перемирия на время проведения Олимпийских игр — 2024.

«Когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды. Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти», — сказала Тарасова.

При этом тренер добавила, что перемирия на время Олимпиады недостаточно — Тарасова хотела бы, чтобы «все мы жили в любви».

«Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие», — подытожила тренер.

Что говорят в Кремле насчет перемирия

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что попытки перемирий используются властями Украины для перегруппировки войск в зоне специальной военной операции (СВО). Это, по словам Пескова, осложняет реализацию инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению боевых действий в регионе на время проведения Олимпийских игр в Париже.

«Вы знаете, президенту [РФ Владимиру Путину] неоднократно задавали подобные вопросы. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Что говорят в российском спорте о перемирии

Олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Мы-то объявим перемирие, а НАТО?»

«Решение об объявлении олимпийского перемирия должно быть обоюдным, однако Украина не собирается садиться с Россией за стол переговоров. Здесь главный вопрос, что они собираются делать на территории Украины во время Олимпийских игр, что будет происходить. Собираются ли они сами придерживаться этого перемирия? Одно дело — мы объявим перемирие и будем следовать этим правилам, а Украина и НАТО нет.

Ситуация не очень приятная. Должно быть обоюдное решение, а они в принципе не собираются с нами садиться за стол переговоров. С одной стороны, хорошо использовать этот момент для возможности каких-либо переговоров, если это реально. Мы-то всегда готовы, вопрос только, готова ли Украина».

Председатель комитета ГД по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев: «Переговоры должны быть равноправными»

«Я не верю словам Макрона о настоящем олимпийском перемирии. Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия всегда была готова к искренним переговорам. Они должны быть равноправными. А здесь через Олимпийские игры пытаются выждать и вымутить паузу, чтобы Украина получила преимущество на боевых полях.

Мне кажется, это точно не имеет отношения к Олимпиаде. В условиях жесточайшей дискриминации на Олимпийских играх Россию и Белоруссию пытаются отстранить по надуманным политическим причинам, при этом израильские спортсмены участвуют в Олимпиаде — и нет никаких проблем. Странная история», — заявил Свищев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Дмитрий Свищев

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили: «Как можно сравнивать с древними греками этого Макрона?»

«Не стоит вести никаких переговоров об олимпийском перемирии с представителями Евросоюза. Еще до нашей эры греческие города-государства проводили Олимпийские игры, прославлявшие красоту и силу своих атлетов. Когда они приглашали другие страны, в том числе те, с которыми воевали, хватало только одного мужского слова, чтобы договориться о прекращении войн на время Игр. Тогда люди умели держать свое слово.

Но, простите меня, как можно сравнивать с ними этого несчастного Макрона? Разве ему можно верить на слово? Он привык сначала говорить одно, затем — противоположное. А Россия привыкла держать слово в отличие от европейских «партнеров».

В самом начале СВО наше государство пошло на переговоры с украинской делегацией, и они этим воспользовались. Сделали перестановки на фронте, после которых мы оказались в очень сложных условиях. Ни Макрону, ни Шольцу, ни руководителю другой европейской страны мы не дадим возможности провести новую перегруппировку войск на Украине и организовать завоз новейшего вооружения в эту страну».

Боксер Дмитрий Кудряшов: «Россия продолжает чувствовать себя белой вороной»

«Я поддерживаю идею олимпийского перемирия. К любому перемирию я отношусь хорошо. Как еще я могу реагировать? Мне только непонятна позиция других стран. Все говорят о перемирии, а наши спортсмены продолжают выступать без флага и гимна.

У нас давно исчезли иллюзии обо всех олимпийских лозунгах, которые остаются только на бумаге. Никто не принимает никаких реальных действий в духе «Олимпиада останавливает войны и объединяет всех людей». Россия продолжает чувствовать себя белой вороной на Олимпиаде», — считает Кудряшов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/kremlin.ru Дмитрий Кудряшов

Что такое олимпийское перемирие

Другое название олимпийского перемирия — экехейрия, что с древнегреческого переводится как «снятие оружия». Это традиция, которая появилась еще в VIII веке до н. э. Хотя перемирие во время Олимпийских игр достигалось не всегда, в 1992 году Международный олимпийский комитет (МОК) попросил глав всех государств соблюдать эту древнюю традицию.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 48/11 призвала государства-члены «соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр».

Какие конфликты и демарши сопровождали Олимпийские игры

Принцип олимпийского перемирия был нарушен в 2008 году, когда началась война в Грузии: боевые действия велись в августе между Грузией и самопровозглашенными республиками — Южной Осетией и Республикой Абхазия.

В феврале 2014 года прошел референдум на полуострове Крым, в результате которого было принято решение о вхождении территории в состав России. В ответ на это США и Великобритания бойкотировали зимние Паралимпийские игры того же года, проходившие в Сочи.

В 2022 году после окончания Олимпиады в Пекине началась специальная военная операция России на Украине. Россия и Белоруссия были отстранены от участия в Паралимпийских играх — 2022.

Читайте также:

«Никаких переговоров с проститутками из ЕС»: Кавазашвили о перемирии на ОИ

Не верю Макрону»: в Госдуме выступили против олимпийского перемирия

Тарасова назвала главу МОК сумасшедшим после пранка Вована и Лексуса