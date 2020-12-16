Журналистка «Матч ТВ» ответила на троллинг Кадырова о вопросе про Дзюбу

https://static.news.ru/photo/43355392-4083-11eb-9108-fa163e074e61_660.jpg Ольга Богословская Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Журналистка телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская рассказала, почему на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задала вопрос про пикантное видео с участием футболиста Артёма Дзюбы.

По её словам, глобальные спортивные проблемы глава государства уже обсуждал на предыдущих пресс-конференциях.

Дзюба был как повод. Вопрос был про хакеров. Совершенно не собиралась негативно влиять на мнение Рамзана Кадырова. Вопрос был не про Дзюбу. Мы каждый год задаём фундаментальные спортивные вопросы. Сейчас было не время задавать их. Путин уже несколько раз высказывался по ним, — рассказала изданию «Подъём» Богословская.

Она добавила, что 17 декабря должны были озвучить в CAS решение «РУСАДА против WADA». К моменту, когда журналистке дали слово, решения ещё не было. По её словам, в противном случае она задала бы этот вопрос.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронически отреагировал на вопрос журналистки телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции. Она спросила Путина о скандальной истории вокруг футболиста «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Вопрос Богословской не касался непосредственно ситуации, в которую попал игрок, — она была приведена как пример. Журналистка, и известная в прошлом спортсменка, поинтересовалась мнением Путина о том, должны ли подобные ситуации влиять на профессиональную жизнь. По её мнению, такое может случиться с кем угодно. Кадыров счёл вопрос неуместным.

Путин, отвечая на вопрос, заметил, что влезать в чужую частную жизнь является делом недостойным. А для Дзюбы как для публичного человека эта история станет уроком — как и для других известных людей. Президент уточнил, что подобные вещи не должны влиять на профессиональную деятельность. Путин также признался, что не смотрел скандальное видео.

В начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть», писал NEWS.ru.