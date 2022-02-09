Журналист «Матч ТВ» рассказал, какой допинг нашли у российского фигуриста

Журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин сообщил подробности, связанные с подозрительной допинг-пробой российского фигуриста на Олимпийских играх в Пекине. В своём Telegram-канале представитель СМИ написал, что один из спортсменов употреблял марихуану.

Ряд людей пишет мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение — несмотря на то что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии Кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в соревновательный период, — написал Лисин.

Помимо этого, журналист отметил, что если марихуана была ввезена и выкурена на территории Китая, виновнику грозит уголовный срок. Однако добавим, что по предварительной информации, сомнительной оказалась проба, взятая до Олимпиады.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. По данным Inside the Games, подозрительный допинг-тест сдал победитель командного турнира. Имя фигуриста не называется. Из-за этой ситуации была отложена церемония награждения спортсменов. В случае подтверждения информации сборную России могут лишить золотой медали.

Ранее победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России.