Журналист «Матч ТВ» назвал польских футболистов «мерзкими тварями»

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на выход сборной Польши по футболу в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Депутат считает, что поляки добились успеха не по спортивному принципу и не заслужили поездку в Катар, сообщает «РБ Спорт».

Я считаю, что поляки исполнили многоходовочку — воспользовались ситуацией на Украине в свойственном себе репертуаре. Все считают, что выход поляков в Катар — несправедливо и нечестно. Если футболисты сборной Польши...