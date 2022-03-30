Журналист «Матч ТВ» назвал польских футболистов «мерзкими тварями»
Журналист «Матч ТВ» – сборной Польши: вы – мерзкие твари, желаю провала на ЧМ-2022
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
19:10, 30 марта 2022
Роберт ЛевандовскиФото: Tomasz Kudala/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Журналист и ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши по футболу провала на чемпионате мира 2022 года. Своё заявление он сделал во время эфира программы «Есть тема», запись которой доступна на ютуб-канале «Матч ТВ»
Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари, — сказал Анисимов.
Журналиста возмутило то, что во время финального стыкового матча ЧМ-2022 против Швеции польские болельщики скандировали «Ruska kurwa!» («русская шлюха!»).
Выпуск программы «Есть тема!» был посвящен отстранению российского биатлона. Он вышел под названием «В душе не IBU». Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением решения в силу.