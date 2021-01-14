Жулин посоветовал американцам вместо гимна ставить Jingle Bells

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Российский тренер, двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России заменить национальный гимн песней «Катюша» на международных соревнованиях.

Шикарно. Поддерживаю выбор песни, «Катюшу» знает весь мир. Когда американцев отловят с допингом, очень советую им Jingle Bells вместо гимна ставить, — отметил Жулин, слова которого приводит Sport24.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитый тренер, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».