Гвардиола: в Германии за мной следили с помощью камер

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Спортивный шпионаж стал частью современного футбола. За соперниками подглядывают практически во всех странах мира, заявил наставник английского клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола.

Главный тренер «горожан» вспомнил свою работу на посту рулевого мюнхенской «Баварии». В Бундеслиге за тренировками его подопечных постоянно следили представители других команд, сообщает Sky Sports.

«Такова культура современного клубного футбола. Это стало частью футбола. Когда я работал в "Баварии", соперники наблюдали за нашими тренировками с камерами в руках. <...> Однако я не собираюсь никого отправлять шпионить за "Хаддерсфилдом"», — рассказал каталонец.

Соперником «Сити» в 23-м туре чемпионата Англии как раз станет «Хаддерсфилд». Матч состоится 20 января 2019 года.

Ранее News.ru писал о готовности лондонского «Челси» оформить переход своего игрока — бельгийца Эдена Азара — в мадридский «Реал». «Пенсионеров» устроит сумма в €100 млн.