Жорин предсказал дальнейшие шаги в деле задержанного Промеса Адвокат Жорин не исключил скорую экстрадицию Промеса в Нидерланды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

В деле задержанного в ОАЭ футболиста «Спартака» Квинси Промеса есть несколько вариантов развития событий, самый неблагоприятный для московского клуба — экстрадиция игрока в Нидерланды, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Он не исключил, что голландская прокуратура уже готовит соответствующие документы. Жорин отметил, что Промеса задержали в ОАЭ, поскольку по нему есть красное уведомление в базе Интерпола.

В соответствии с красным уведомлением Промес должен быть задержан. Дальше ему избирается мера пресечения, где он будет содержаться до суда. Это может быть взятие под стражу или домашний арест. Далее Нидерланды присылают материал на экстрадицию. Суд той страны, где задержали лицо, выносит решение, экстрадировать или нет, — отметил Жорин.

Как пояснил адвокат, когда суд рассматривает вопрос об экстрадиции, то выясняется ряд обстоятельств. Если в этом деле есть политический контекст, тогда в экстрадиции отказывают, а если это чисто уголовная история, тогда как правило подозреваемого выдают. По мнению Жорина, в деле Промеса нет никакого политического подтекста.

При регистрации на рейс, паспортном контроле, база Интерпола интегрирована в другие. Появилась информация и полиция задержала Промеса. Второй вариант — произошло все что угодно, например, аннулировали паспорт. Я думаю, экстрадиция Промеса вполне вероятна, — добавил Жорин.

Юрист отметил, что в связи с уголовным делом присутствие игрока на сборах в ОАЭ было легкомысленным решением. В итоге у «Спартака» возникли проблемы с Промесом, и в целом клуб оказался в неловкой ситуации.

С одной стороны, есть дорогостоящий футболист, с другой стороны, не всегда и везде его можно будет задействовать с учетом этих обстоятельств. Даже если сейчас ситуация каким-то образом разрешится, что далеко не факт, то в дальнейшем точно будут возникать аналогичные проблемы. Страны-участники Интерпола не станут из-за футболиста нарушать соглашение, особенно ОАЭ, которые стараются соблюдать нейтралитет по многим вопросам, — заявил Жорин.

О задержании игрока стало известно в четверг, 29 февраля. Футболист с товарищами по команде находился в ОАЭ на сборах. Осужденный в Нидерландах Квинси Промес объявлен в международный розыск.