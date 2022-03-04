«В UFC нет политики. К россиянам относятся как прежде»: Интервью бойца

Российский боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в интервью NEWS.ru рассказал, что российские спортсмены не столкнулись с давлением со стороны лиги на почве политических событий. Также россиянин сравнил тренировки Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых и дал прогноз на поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом.

— Какая сейчас обстановка в США и как к бойцам из России относятся в UFC?

— Абсолютно никаких изменений. Как было, так и живём. Всё так же. Нет никакого давления со стороны.

— Есть ли гарантия, что бой с Брайаном Келлехером точно состоится?

— Никаких предпосылок к обратной ситуации я не слышал. В том числе политических. Вот, Ислам [Махачев] подрался на прошлых выходных.

— Вы подписали контракт с UFC чуть более двух лет назад (27 февраля 2020 года. — NEWS.ru). За два года провели только один бой. Сколько поединков за это время сорвалось?

— Сорвалось три боя. Один бой с Сергеем Морозовым, который состоялся. Второй с Хантером Азуре, а третий с Натаниэлем Вудом. С ним должен был подраться в Англии. В итоге подрался только с четвёртого раза.

— Почувствовали разницу в уровне бойцов, атмосферы в лиге?

— Да, конечно. Огромное отличие. Мы воспринимаем эту лигу как лучшую. В плане организации здесь всё идеально. Конкуренция? В UFC очень сильные бойцы, но нет никого непобедимого.

— Чем вам запомнился бой с Морозовым?

— В первую очередь тем, что я и Хабиб дебютировали в UFC в один день. Оба выиграли одинаковым приёмом.

— Меняли ли что-то в подготовке по сравнению с тем поединком?

— Нет. Всё так же. Спарринги, работа на лапах. Много времени уделили грепплингу и борьбе.

— Вас и ребят из вашей команды неоднократно спрашивают про Петра Яна. А был ли у вас личный разговор с Петром? На тему сказанного в прессе, что-то на уровне «привет-пока»?

Умар НурмагомедовСергей Лантюхов/NEWS.ru Умар НурмагомедовСергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как такового разговора у нас не было. Мы с ним виделись в центре UFC. Он как раз в это время гонял вес перед поединком с Алджамейном Стерлингом. Встретились, ничего сверхъестественного не сказали друг другу. У нас чисто спортивные и взаимоуважительные отношения.

— Как завершится бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга?

— Финишем ближе к концу боя. Пётр долго включается. Первые два раунда он чуть разогревается, защищается. В четвёртом-пятом раунде он может финишировать Стерлинга, если второй бой пройдёт так же, как первый.

— У Ислама Махачева соперники стали часто получать травмы перед боями. Вы верите, что это действительно травмы, или никто не хочет с ним драться?

— Даже не знаю. Боями спортсмены кормят свои семьи. Другого заработка нет. Не думаю, что кто-то скажет: «Не хочу выходить». У каждого есть семья, которую надо кормить.

— У него не было соперника из топ-5. Заслужил ли Махачев бой за титул?

— У него 11 побед.

— Я помню вас ещё по финалу чемпионата России по ММА, когда победили Касума Касумова. Что интересно, в том поединке вам секундировал Хабиб Нурмагомедов, а вашему сопернику — Абдулманап Нурмагомедов. Что вам запомнилось из того поединка?

— Мне очень сильно в том поединке помог Хабиб. Особенно его подсказки. На тот момент Касум был более высококлассным бойцом, чем я. У него уже были профессиональные бои. Он считался спортсменом высокого уровня. Тот поединок я пересматривал несколько раз. Победителем можно было признать любого из нас. Очень равный бой. Мы много обсуждали этот поединок с Касумом. Сейчас тренируемся вместе и помогаем друг другу.

— В том же году вы стали чемпионом мира и дебютировали в профи. Почему быстро покинули любительский спорт и не захотели стать чемпионом Европы?

— На чемпионат Европы тогда оправился Касум. Туда отправляли вторых номеров. А мне, чтобы ворваться в профессионалы, нужно было показать хороший результат в любителях, и победа на чемпионате мира стала базой для этого. После него случился тот переломный момент, когда дядя и Хабиб сказали, что я готов. Мне нужно было показать, чего я стою.

— На чемпионате России вас объявили как «Омара». Вы сами на видео, которое предшествовало поединку, также сказали, что вас зовут Омар. Почему в итоге «сменили» имя?

— У меня арабское имя. Произношение «Умар» ближе к правильному. Получается смежный звук. В документах моё имя — Омар. Это не тот момент, которому я придаю большое значение — «о» или «у».

— У кого тренировки самые жёсткие — у Хабиба или Абдулманапа?

— Тяжёлый вопрос. Яблоко от яблони недалеко падает. Одинаково тяжёлые тренировки. У Абдулманапа не было оправданий для пропуска тренировки. Тебе нужно было умереть или сломать позвоночник, чтобы пропустить её. И то, если ты мог двигать руками, ты должен был что-то делать. Хабиб такой. Большого отличия между ними нет.