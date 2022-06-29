«Жить или не жить»: Тарасов рассказал о проблемах в семье

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Дмитрий Тарасов с супругой

Российский футболист Дмитрий Тарасов несколько дней ничего не публиковал в своих социальных сетях, объясняя это личными проблемами. Спортсмен является бывшим мужем певицы Ольги Бузовой, сейчас он состоит в браке с с моделью Анастасией Костенко. У пары есть трое детей, чему футболист очень рад. После затишья в Сети Тарасов опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие решением семейных проблем.

Он написал, что нужно было отдохнуть и все переосмыслить. Подробностями своих разногласий в семье спортсмен делиться пока что не стал. Костенко также никак не комментировала данную ситуацию.

Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а, может, и не буду. Идем дальше, — отметил Тарасов.

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал военную спецоперацию РФ на Украине. Он рассказал о своем сильном переживании за каждого человека в России и заявил, что готов защищать страну своими силами.