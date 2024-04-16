После отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за специальной военной операции изменились призовые атлетов. Сколько зарабатывают отечественные спортсмены в России и за рубежом и сильно ли упал их доход из-за санкций — в материале NEWS.ru.
Спартакиада сильнейших стала аналогом Олимпиады
В феврале прошла зимняя Спартакиада сильнейших — по сути, аналог Олимпийских игр. Подобный турнир для летних видов спорта проводился два года назад.
Золотая медаль на Спартакиаде-2024 принесла спортсменам 358 тысяч рублей, а тренерам — 171. За серебро атлеты получили 179 тысяч, за бронзу — 107 тысяч. По сравнению с Олимпийскими играми суммы намного меньше — за золото Олимпиады можно было получить как минимум несколько миллионов рублей.
За неучастие в Олимпиаде можно получить компенсацию
Олимпийский комитет России (ОКР) выплачивает компенсацию тем спортсменам, которые точно не попадают на Олимпиаду-2024 в Париже. Уже в декабре прошлого года выплаты получили 127 атлетов. Речь идет о российских участниках ОИ разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами. Обладатели золотых медалей получают 500 тысяч рублей, серебряные медалисты — 350, бронзовые — 250, просто участники — 150.
«Проект подразумевает выплату олимпийцам, тем спортсменам, которые продолжают выступать и готовиться, но лишены возможности участвовать в соревнованиях мирового уровня либо по моральным соображениям не хотят подписывать ничего и поэтому не участвуют», — рассказывал «Матч ТВ» президент ОКР Станислав Поздняков.
Футболисты потеряли миллиарды из-за отстранения
Российские топ-клубы из-за отстранения потеряли возможность играть в еврокубках. Это вылилось в огромные суммы упущенных доходов — даже за проигрыш матча клуб получает несколько миллионов рублей. Победа же принесла бы €2,8 млн (280 млн рублей), ничья — €933 тысячи (93 млн рублей).
В сезоне-2022/23 в еврокубках могло участвовать сразу несколько российских клубов: «Зенит» (чемпион страны), «Сочи» (серебряный призер Российской премьер-лиги), «Спартак» (обладатель Кубка России), «Динамо» (третье место в РПЛ), «Краснодар» (четвертое место в РПЛ). Просто за участие даже в квалификационных соревнованиях клубы могли получить несколько сотен тысяч евро или около 45 млн рублей. «Зенит» же как самый успешный российский клуб в том сезоне мог бы заработать несколько миллиардов.
Биатлонисты разделили 70 млн рублей
До того как биатлонистов отстранили от выступлений на международных соревнованиях, лишь единицы получали призовые. Сейчас количество таких спортсменов выросло. В сезоне-2023/24 денежное вознаграждение, кроме уже упомянутой Спартакиады, можно было получить на чемпионате России (летнем и зимнем), кубках страны и Кубке Содружества — соревновании при участии биатлонистов России и Белоруссии.
Победа на чемпионате России в сезоне-2023/24 принесла атлетам 100 тысяч рублей в индивидуальных гонках и 200 тысяч рублей на команду в эстафетах. На этапах Кубка страны золотые медалисты получали 70 и 140 тысяч рублей соответственно. На Кубке Содружества призовые были такими: 150 тысяч рублей за победу на летних этапах и 300 — на зимних. Больше всего заработать можно было на Спартакиаде сильнейших — 358 тысяч от Министерства спорта страны.
При этом награждались призовыми не только победители, а вся первая шестерка. Эти деньги спортсмены получали от Союза биатлонистов России. При этом призовые на международных соревнованиях сильно выше — за победу в одной гонке можно получить €15 тысяч (около 1,5 млн рублей).
Иностранные фигуристы заработали вдвое больше россиян
Фигурное катание в России является одним из самых популярных видов спорта, поэтому призовые здесь высокие. За победу на этапе Гран-при можно было получить 500 тысяч рублей, на чемпионате России — 2,5 млн рублей. Кроме этого, в фигурном катании проходило несколько некоммерческих неофициальных турниров — чемпионат России по прыжкам (победителям вручили 1 млн рублей; 8 млн рублей распределили между командами), турнир по шоу-программам «Русский вызов» (5 млн рублей для чемпиона) и Кубок Первого канала (призовой фонд — 11 млн рублей). На Спартакиаде сильнейших, помимо премии от Министерства спорта, за победу вручали еще миллион рублей.
На международных стартах спортсмены получают следующие суммы: победа на этапе Гран-при стоит $15 тысяч (1,5 млн рублей), в финале Гран-при — $25 тысяч (2,5 млн рублей); титул на чемпионате Европы — по $21 тысяче (2,1 млн рублей), а победа на чемпионате мира — $64 тысячи (6,4 млн рублей).
Несмотря на достаточно внушительные призовые на российских стартах лучшие зарубежные спортсмены все равно получили больше. Чемпионы мира Каори Сакамото и Илья Малинин возглавили рейтинг самых богатых фигуристов сезона — они заработали $125 тыс. и $120 тыс. соответственно (больше 12 млн рублей). Из россиян лучшими стали Евгений Семененко и Аделия Петросян — они получили в два раза меньше Сакамото и Малинина: по $70 тыс. (7 млн рублей).
Заработок Ласицкене сократился вдвое
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что ее доход сократился в два раза из-за отстранения от международных стартов. На турнире «Русская зима» за первое место дают 200 тысяч рублей, что несопоставимо с международными призовыми. За победу в Бриллиантовой лиге — серии коммерческих соревнований — спортсмен получает $10 тыс. Еще пять — за приезд на турнир. В сумме это 1,5 млн рублей.
Кроме этого, есть еще и другие причины, по которым доход легкоатлетов снизился.
«Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка. Это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика — это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать», — рассказала Ласицкене.
Мария добавила, что для заработка той суммы, которую она получала за победу в Бриллиантовой лиге, ей нужно выиграть все соревнования за год в России.
Теннисисты потеряли меньше всех
Теннисистам повезло больше других — они практически не прекращали участвовать во всевозможных турнирах. Не получилось только с Уимблдоном-2022 — британские организаторы отказались принимать у себя россиян. Международные теннисные федерации применили к ним санкции — в тот год рейтинговые очки на турнире не начислялись.
На текущий момент практически нет ограничений на участие россиян в теннисных турнирах. Исключение составляют командные соревнования — среди них Кубок Дэвиса для мужчин и Кубок Билли Джин Кинг для женщин. В сезоне-2020/21, перед отстранением россиян, именно отечественные спортсмены выиграли оба турнира. Но сейчас они не могут принимать там участие.
Из-за этого теннисисты потеряли некоторую возможную часть дохода. Так, победители Кубка Дэвиса прошлого года заработали 2,1 млн долларов — это почти 200 млн рублей. Участники групповой стадии получали по 524 тысячи долларов — 52 млн рублей.
Это большие деньги для многих спортсменов, но теннисисты потеряли не так уж и много. В 2023 году лучший российский теннисист Даниил Медведев заработал $20 млн (2 млрд рублей). Из них $7 млн (700 млн рублей) он получил за победы на турнирах, еще 13 млн (1,3 млрд рублей) — за рекламные контракты. В эту сумму не вошли призовые за командные турниры, так как в них Даниил просто не мог принимать участие.
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