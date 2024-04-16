Жирные годы закончились: СВО обрушила зарплаты российских спортсменов

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После отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за специальной военной операции изменились призовые атлетов. Сколько зарабатывают отечественные спортсмены в России и за рубежом и сильно ли упал их доход из-за санкций — в материале NEWS.ru.

Спартакиада сильнейших стала аналогом Олимпиады

В феврале прошла зимняя Спартакиада сильнейших — по сути, аналог Олимпийских игр. Подобный турнир для летних видов спорта проводился два года назад.

Золотая медаль на Спартакиаде-2024 принесла спортсменам 358 тысяч рублей, а тренерам — 171. За серебро атлеты получили 179 тысяч, за бронзу — 107 тысяч. По сравнению с Олимпийскими играми суммы намного меньше — за золото Олимпиады можно было получить как минимум несколько миллионов рублей.

За неучастие в Олимпиаде можно получить компенсацию

Олимпийский комитет России (ОКР) выплачивает компенсацию тем спортсменам, которые точно не попадают на Олимпиаду-2024 в Париже. Уже в декабре прошлого года выплаты получили 127 атлетов. Речь идет о российских участниках ОИ разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами. Обладатели золотых медалей получают 500 тысяч рублей, серебряные медалисты — 350, бронзовые — 250, просто участники — 150.

«Проект подразумевает выплату олимпийцам, тем спортсменам, которые продолжают выступать и готовиться, но лишены возможности участвовать в соревнованиях мирового уровня либо по моральным соображениям не хотят подписывать ничего и поэтому не участвуют», — рассказывал «Матч ТВ» президент ОКР Станислав Поздняков.

Футболисты потеряли миллиарды из-за отстранения

Российские топ-клубы из-за отстранения потеряли возможность играть в еврокубках. Это вылилось в огромные суммы упущенных доходов — даже за проигрыш матча клуб получает несколько миллионов рублей. Победа же принесла бы €2,8 млн (280 млн рублей), ничья — €933 тысячи (93 млн рублей).

В сезоне-2022/23 в еврокубках могло участвовать сразу несколько российских клубов: «Зенит» (чемпион страны), «Сочи» (серебряный призер Российской премьер-лиги), «Спартак» (обладатель Кубка России), «Динамо» (третье место в РПЛ), «Краснодар» (четвертое место в РПЛ). Просто за участие даже в квалификационных соревнованиях клубы могли получить несколько сотен тысяч евро или около 45 млн рублей. «Зенит» же как самый успешный российский клуб в том сезоне мог бы заработать несколько миллиардов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биатлонисты разделили 70 млн рублей

До того как биатлонистов отстранили от выступлений на международных соревнованиях, лишь единицы получали призовые. Сейчас количество таких спортсменов выросло. В сезоне-2023/24 денежное вознаграждение, кроме уже упомянутой Спартакиады, можно было получить на чемпионате России (летнем и зимнем), кубках страны и Кубке Содружества — соревновании при участии биатлонистов России и Белоруссии.

Победа на чемпионате России в сезоне-2023/24 принесла атлетам 100 тысяч рублей в индивидуальных гонках и 200 тысяч рублей на команду в эстафетах. На этапах Кубка страны золотые медалисты получали 70 и 140 тысяч рублей соответственно. На Кубке Содружества призовые были такими: 150 тысяч рублей за победу на летних этапах и 300 — на зимних. Больше всего заработать можно было на Спартакиаде сильнейших — 358 тысяч от Министерства спорта страны.

При этом награждались призовыми не только победители, а вся первая шестерка. Эти деньги спортсмены получали от Союза биатлонистов России. При этом призовые на международных соревнованиях сильно выше — за победу в одной гонке можно получить €15 тысяч (около 1,5 млн рублей).

Иностранные фигуристы заработали вдвое больше россиян

Фигурное катание в России является одним из самых популярных видов спорта, поэтому призовые здесь высокие. За победу на этапе Гран-при можно было получить 500 тысяч рублей, на чемпионате России — 2,5 млн рублей. Кроме этого, в фигурном катании проходило несколько некоммерческих неофициальных турниров — чемпионат России по прыжкам (победителям вручили 1 млн рублей; 8 млн рублей распределили между командами), турнир по шоу-программам «Русский вызов» (5 млн рублей для чемпиона) и Кубок Первого канала (призовой фонд — 11 млн рублей). На Спартакиаде сильнейших, помимо премии от Министерства спорта, за победу вручали еще миллион рублей.

На международных стартах спортсмены получают следующие суммы: победа на этапе Гран-при стоит $15 тысяч (1,5 млн рублей), в финале Гран-при — $25 тысяч (2,5 млн рублей); титул на чемпионате Европы — по $21 тысяче (2,1 млн рублей), а победа на чемпионате мира — $64 тысячи (6,4 млн рублей).

Несмотря на достаточно внушительные призовые на российских стартах лучшие зарубежные спортсмены все равно получили больше. Чемпионы мира Каори Сакамото и Илья Малинин возглавили рейтинг самых богатых фигуристов сезона — они заработали $125 тыс. и $120 тыс. соответственно (больше 12 млн рублей). Из россиян лучшими стали Евгений Семененко и Аделия Петросян — они получили в два раза меньше Сакамото и Малинина: по $70 тыс. (7 млн рублей).

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Каори Сакамото

Заработок Ласицкене сократился вдвое

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что ее доход сократился в два раза из-за отстранения от международных стартов. На турнире «Русская зима» за первое место дают 200 тысяч рублей, что несопоставимо с международными призовыми. За победу в Бриллиантовой лиге — серии коммерческих соревнований — спортсмен получает $10 тыс. Еще пять — за приезд на турнир. В сумме это 1,5 млн рублей.

Кроме этого, есть еще и другие причины, по которым доход легкоатлетов снизился.

«Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка. Это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика — это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать», — рассказала Ласицкене.

Мария добавила, что для заработка той суммы, которую она получала за победу в Бриллиантовой лиге, ей нужно выиграть все соревнования за год в России.

Теннисисты потеряли меньше всех

Теннисистам повезло больше других — они практически не прекращали участвовать во всевозможных турнирах. Не получилось только с Уимблдоном-2022 — британские организаторы отказались принимать у себя россиян. Международные теннисные федерации применили к ним санкции — в тот год рейтинговые очки на турнире не начислялись.

На текущий момент практически нет ограничений на участие россиян в теннисных турнирах. Исключение составляют командные соревнования — среди них Кубок Дэвиса для мужчин и Кубок Билли Джин Кинг для женщин. В сезоне-2020/21, перед отстранением россиян, именно отечественные спортсмены выиграли оба турнира. Но сейчас они не могут принимать там участие.

Из-за этого теннисисты потеряли некоторую возможную часть дохода. Так, победители Кубка Дэвиса прошлого года заработали 2,1 млн долларов — это почти 200 млн рублей. Участники групповой стадии получали по 524 тысячи долларов — 52 млн рублей.

Это большие деньги для многих спортсменов, но теннисисты потеряли не так уж и много. В 2023 году лучший российский теннисист Даниил Медведев заработал $20 млн (2 млрд рублей). Из них $7 млн (700 млн рублей) он получил за победы на турнирах, еще 13 млн (1,3 млрд рублей) — за рекламные контракты. В эту сумму не вошли призовые за командные турниры, так как в них Даниил просто не мог принимать участие.

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