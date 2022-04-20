«Жидкий поток фейков»: политолог оценил скандальный ролик Савина

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Уимблдон является одним из самых престижных теннисных турниров в мире, участвовать в котором мечтает любой игрок, но организаторы решили устроить из спортивного события политическое мероприятие, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. По его словам, если подобное решение будет принято, то британская сторона пойдёт вопреки рекомендациям Международной федерации тенниса, которая допускает российский спортсменов до участия в своих турнирах.

Пренебрегая спортивными принципами, организаторы пошли на поводу у политиков и спонсоров, которые, вероятно, диктуют законы и правила проведения спортивных турниров на территории Великобритании. Известные яркие антироссийские высказывания, позицию Великобритании в...