«Жидкий поток фейков»: политолог оценил скандальный ролик Савина

Политолог охарактеризовал скандальный ролик футболиста Савина как «жидкий поток фейков»
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
13:17, 20 апреля 2022
Евгений СавинФото: krasavavlog/vk.com
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Политолог Николай Журавлёв назвал «жидким потоком фейков» видео блогера Евгения Савина, которое он записал вместе с украинскими футболистами на тему спецоперации российских военных на Украине. В интервью «Матч ТВ» Журавлёв заявил, что Савин в своём видео использовал заведомо ложную информацию о ситуации в стране.
Жидкий поток фейков, вот что вылил его ролик на аудиторию. Я был в Мариуполе, Волновахе и Донецке. Мирные люди там в шоке. Но они подходят к бойцам ВС РФ и Народной милиции ДНР и говорят только слова благодарности, — сказал Журавлёв.
В среду на «Матч ТВ» вышла программа «Есть тема!», которая была посвящена выпуску «КраСавы» (название YouTube-канала российского блогера Евгения Савина) о ситуации на Украине. Ранее российский блогер выпустил видео с украинскими футболистами и тренерами. Участие в сюжете приняли Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев.