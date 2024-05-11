Женские стоны прервали пресс-конференцию легенды НБА Появилось видео с прерванной из-за порно пресс-конференции баскетболиста Дончича

Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лука Дончич

Пресс-конференция звезды «Далласа» Луки Дончича прервалась из-за порнографии. РИА Новости опубликовало видео, где журналист включил такой ролик на телефоне.

«Даллас» победил соперников во второй встрече серии (119:110, 1-1) 1/4 финала. Словенский баскетболист отвечал на вопросы представителей СМИ после матча плей-офф НБА с «Оклахомой», однако его общение с журналистами прервалось. В зале послышались женские стоны.

Надеюсь, это не прямой эфир, — с улыбкой сказал Дончич.

Оказалось, что один из представителей СМИ случайно включил порнографический ролик вместо диктофона. После небольшого конфуза звезда «Далласа» продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу ранее попали бутылкой по голове в рамках турнира ATP Masters 1000 в Риме. Теннисисту оказали первую медицинскую помощь, но организаторы отметили, что его состояние не является предметом для беспокойства. Бутылка с водой выпала из рюкзака одного из фанатов на голову Джоковичу. Инцидент произошел в ходе автограф-сессии после победы Джоковича над французом Корентеном Муте. Матч второго круга состоялся 10 мая. Соперники бились около 1,5 часов.