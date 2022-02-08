Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии на ОИ

Женская сборная России по хоккею потерпела третье поражение на Олимпийских играх в Пекине. Обидчиком подопечных Евгения Бобарико стала сборная Финляндии, которой российская команда проиграла со счётом 0:5.

Авторами заброшенных шайб стали Санни Рантала, Мишель Карвинен, Енниина Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

Во втором периоде в составе сборной России произошла замена вратаря. Вместо Марии Сорокиной, пропустившей четыре шайбы, на лёд вышла Валерия Меркушева. Финские хоккеистки играли в масках, а россиянки без них.

Для сборной Финляндии эта победа стала первой на турнире. Ранее она проиграла командам США, Канады и Швейцарии. Российские хоккеистки в первом матче Олимпиады обыграли представительниц Швейцарии, а затем проиграли американкам и канадкам. Все три поражения сборная России потерпела с разницей в пять шайб.

Отечественная команда смогла выйти в четвертьфинал, где снова сыграет со Швейцарией.

Ранее Бобарико сообщил, что в составе женской сборной России по хоккею было выявлено два положительных теста на COVID-19 — у Виктории Кулешовой и Ангелины Гончаренко.