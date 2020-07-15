Жене умершего футболиста «Локомотива» Самохвалова за сутки перевели 7 млн

https://static.news.ru/photo/9b4a8dd8-c692-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жене умершего защитника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова Анне неравнодушные к трагедии за сутки перевели 7 млн рублей.

Средства были переведены после выхода видео на YouTube-канале «КраСава» о смерти футболиста и тяжёлой финансовой ситуации его семьи после этого. Семья Самохвалова рассказала, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока с покупкой жилья. При этом Анну взяли на работу в клуб на зарплату 50 тысяч рублей, из которых 45 тысяч девушка платит за аренду квартиры.

Евгения Савина/instagram.com

В составе «Казанки» Самохвалов выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) до паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, футболист провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.

21 апреля воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался во время тренировки. В результате было установлено, что смерть наступила из-за остановки сердца. Генерального директора «Локомотива» ранее обвиняли в смерти воспитанника клуба, писал NEWS.ru.