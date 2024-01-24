Жена тренера сборной России по футболу собралась переехать в Эстонию Жена тренера сборной РФ по футболу Карпина сообщила о планах переехать в Эстонию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Карпин с женой Дарьей

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья сообщила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что собирается летом переехать в Эстонию вместе с детьми. Она отметила, что такое решение связано с подготовкой дочери к школе. По словам Дарьи, переезд в Ростов-на-Дону был временным из-за работы ее мужа.

Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно, — написала жена Карпина.

Супруга тренера подчеркнула, что будет жить с дочерями в Таллине. При этом сам Карпин пока переезжать не планирует. У него подписан договор, согласно которому он будет возглавлять сборную РФ до августа 2024 года. Свой пост он занял летом 2021 года. Карпин в марте 2022 года также вернулся к работе тренером в футбольный клуб «Ростов».

Ранее стало известно, что российский шпажист Сергей Бида, уехавший из страны и объявленный в розыск, хочет представлять США на Олимпийских играх в 2024 году. Известно, что его супруга Виолетта также является спортсменкой. Перед отъездом Бида числился в Росгвардии, а его жена являлась военнослужащей Минобороны в ЦСКА.