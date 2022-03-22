Жена Сергея Карякина выступила с гневным заявлением после отстранения мужа

Галия Карякина, жена российского гроссмейстера Сергея Карякина, выступила с гневным заявлением, после того как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила спортсмена от соревнований под своей эгидой на шесть месяцев. Она считает, что ФИДЕ своим политическим решением уничтожила исключительность и возвышенность шахмат. По её словам, ФИДЕ попыталась угодить МОК с целью включения игры в программу Олимпиады, отстранив от соревнований её мужа.

Ребята из ФИДЕ надеются попасть в олимпийские виды спорта, заискивая и выслуживаясь перед МОК и другими спортивными организациями. Другими способами не получается. Шахматы для меня всегда были особым видом спорта! А ФИДЕ своей политикой уничтожила эту исключительность и возвышенность шахмат. Смешали шахматы с грязью и лицемерием! — написала в соцсети Карякина.

Ранее в понедельник, 21 марта, ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований на шесть месяцев. При этом другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, проходивший по делу вместе с Карякиным, был признан невиновным и может продолжать выступления.

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов в беседе с NEWS.ru назвал это решение маразмом и заявил, что отстранять спортсменов имеет право только дисциплинарная комиссия.