Жена Мамаева рассказала, что предвидела посадку мужа в тюрьму

https://static.news.ru/photo/056bfd8a-8f54-11ea-aef1-fa163e074e61_660.jpgПавел МамаевФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жена Павла Мамаева Алана рассказала о предчувствии, что муж угодит в тюрьму. Она ждала возможных неприятностей в жизни супруга, поэтому нисколько не удивилась звонку из полиции.
Алана Мамаева считает, что «всё к этому шло».
Я подумала: «Ну наконец-то, нагулялся». Я же говорила! Заслужил, — цитирует жену футболиста «Спорт-Экспресс».
Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев, отсидевший 11 месяцев за нападение на чиновника вместе с другом-футболистом Александром Кокориным, заявил, что не побоится снова пойти с ним в ресторан.