Спорт

Жена Мамаева рассказала, что предвидела посадку мужа в тюрьму

07:43, 06 мая 2020
Павел Мамаев Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена Павла Мамаева Алана рассказала о предчувствии, что муж угодит в тюрьму. Она ждала возможных неприятностей в жизни супруга, поэтому нисколько не удивилась звонку из полиции.

Алана Мамаева считает, что «всё к этому шло».

Я подумала: «Ну наконец-то, нагулялся». Я же говорила! Заслужил, — цитирует жену футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев, отсидевший 11 месяцев за нападение на чиновника вместе с другом-футболистом Александром Кокориным, заявил, что не побоится снова пойти с ним в ресторан.

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