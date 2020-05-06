Жена Мамаева рассказала, что предвидела посадку мужа в тюрьму

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семилетнего фигуриста Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Тележурналист отреагировал на публикации о психологических проблемах мальчика, который с детства оказался участником соревнований и ледовых шоу.

Не дадим в обиду Гном Гномыча! — призвал Губерниев. Плющенко-младший записал видеообращение к футболисту Андрею Аршавину, в котором назвал его «слабеньким игроком» и попросил не считать за дурачка. Аршавин в...