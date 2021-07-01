Жена Кокорина обвинила супруга в предательстве

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова обвинила супруга в предательстве и отписалась от него в Instagram. Какой поступок совершил нападающий «Фиорентины», супруга футболиста объяснять не стала, только поделилась с подписчиками эмоциями.

Валитова пожаловалась, что для неё сейчас наступило тяжёлое время. Она добавила, что ей трудно говорить о подобных вещах публично. И назвала случившееся маленькой смертью.

instagram.com/dariavalitova/

Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас... Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод... Ни с чем не сравнимый холод. Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок... Тяжёлый и болезненный урок, — написала жена спортсмена в сторис.

На данный момент также известно, что супруги отписались друг от друга в соцсетях.

Александр Кокорин и Дарья Валитова состоят в отношениях с 2014 года. В 2017 году у них родился сын, которого пара назвала Майкл.

Как сообщалось ранее, в мае российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за итальянский клуб «Фиорентина», лёг в больницу для проведения пластической операции.