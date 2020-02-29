https://static.news.ru/photo/d562778c-5b59-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpgАлександр ОвечкинФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Беременная жена Овечкина Анастасия Шубская и его сын Сергей побывали на церемонии поздравления хоккеиста с 700-м голом. Праздник был организован на ледовой площадке спортивного комплекса Capital One Arena в Вашингтоне.
Кадры с церемонии Анастасия Шубская опубликовала в Instagram. Жену хоккеиста засыпали поздравлениями, добавив комплименты его семье.
Очень трогательные фотографии! — повторяют подписчики.
Поклонники хоккеиста написали, что гордятся российской знаменитостью. Все согласились с тем, что у спортсмена «очаровательная семья».
Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.