https://static.news.ru/photo/d562778c-5b59-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Беременная жена Овечкина Анастасия Шубская и его сын Сергей побывали на церемонии поздравления хоккеиста с 700-м голом. Праздник был организован на ледовой площадке спортивного комплекса Capital One Arena в Вашингтоне.

Кадры с церемонии Анастасия Шубская опубликовала в Instagram. Жену хоккеиста засыпали поздравлениями, добавив комплименты его семье.

Красавчик Ови! Семья замечательная! Всего вам самого наилучшего, — пишут поклонники.

Очень трогательные фотографии! — повторяют подписчики.

Поклонники хоккеиста написали, что гордятся российской знаменитостью. Все согласились с тем, что у спортсмена «очаровательная семья».

Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.