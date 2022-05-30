«Ждут своего часа»: названы кандидаты на пост тренера «Спартака» Кавазашвили предложил создать тренерский штаб из ветеранов «Спартака»

Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru заявил, что клуб должен тренировать только российский тренер. По его мнению, в стране много ветеранов футбола, которые могут возглавить московский клуб. Ранее «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника из окружения тренера Паоло Ваноли сообщил, что итальянец принял решение покинуть команду, однако окончательного диалога между специалистом и руководством красно-белых не было.

Только российский. У нас много ветеранов футбола, которые свободны сегодня и могут работать старшим тренером. Или создать тренерский штаб из ведущих наших великолепных ветеранов футбола «Спартака». Фамилии я говорить не буду, это не моя прерогатива сегодня, но то, что такие футболисты, тренеры, ветераны ждут своего часа, — это 200%, — отметил Кавазашвили.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под его руководством команда финишировала на десятом месте в чемпионате России и повторила собственный антирекорд. Однако 29 мая «Спартак» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо» и впервые с 2003 года выиграл Кубок России по футболу.