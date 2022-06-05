«Зенит» обыграл ЦСКА и впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА на своей площадке проиграл петербургскому «Зениту» в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 81:75 в пользу гостей, который впервые в истории стали обладателями титула.

В составе победителей самым результативным игроком стал американец Джордан Мики, который набрал 19 очков. У ЦСКА больше всех очков — 17 — набрал другой представитель США Каспер Уэйр.

«Зенит», основанный в 2014 году, выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории. ЦСКА побеждал в последних девяти розыгрышах турнира. Единственный раз армейцы упустили титул в 2011 году, проиграв в финале «Химкам».

28 марта президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что в адрес иностранных баскетболистов команды с конца февраля начали поступать угрозы.