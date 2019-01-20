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«Зенит» может отдать 12 миллионов евро за украинца

Ярослав Ракицкий Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ярослав Ракицкий

спорт [ версия для печати ]

Руководство донецкого «Шахтёра» намерено продать защитника Ярослава Ракицкого в питерский «Зенит» как минимум за 12 миллионов евро.

По информации dynamomania.com, украинский клуб намерен получить за футболиста также 3 миллиона евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» готовы предложить за Ракицкого 10 миллионов евро. Сам 29-летний защитник говорил о заинтересованности в переходе в «Зенит».

Некоторые болельщики, тем временем, выступили против этого трансфера и сочли переход украинца в российский клуб предательством.

29-летний Ракицкий — шестикратный чемпион Украины в составе «Шахтёра». Он также трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в национальном первенстве, в которых получил шесть жёлтых карточек и отметился одним голом. Кроме того, Ракицкий — игрок сборной Украины. Он вышел на поле в футболке национальной команды в 54 матчах.

Как писал News.ru, Носорог из ЦСКА забил 150-й мяч во всех лигах.


#футбол #Зенит
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