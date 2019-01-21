USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.36 $ Bitcoin3,540.64 $
МОСКВА-9°C14:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Зенит» хочет отдать Паредеса ПСЖ вместо «Челси»

Леандро Паредес Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник сборной Аргентины и петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти во французский ПСЖ вместо английского «Челси».

«Сине-бело-голубые» намерены выручить от продажи 24-летнего футболиста как минимум 35 млневро, а как максимум — 55 млн, хотя еще месяц назад его трансферная стоимость оценивалась в 25 млн, сообщает Le Parisien.

Ранее лондонский клуб также претендовал на покупку игрока. «Челси» был готов заплатить 40 млневро.

«Зенит» приобрёл Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 млневро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, «Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита».


#Зенит #ЛеандроПаредес
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
спорт 14:00, 21 января 2019
В способностях Головина усомнились
спорт 13:37, 21 января 2019
На Ледовой арене «Сибири» случился пожар
спорт 13:27, 21 января 2019
Авербух вступился за поведавшую о допинге фигуристку
Лента новостей
в мире 14:57
Умер бывший агент ЦРУ Тони Мендес
политика 14:56
Захарова продолжила ссору с Чубайсом в Facebook
в мире 14:54
В ДНР сообщили об активизации украинских разведчиков
экономика 14:53
Безработица в России за неделю снизилась
политика 14:50
В Госдуме поддержали закон о борьбе с оскорблением власти
Другие новости
спорт 14:00
В способностях Головина усомнились
спорт 13:37
На Ледовой арене «Сибири» случился пожар
спорт 13:27
Авербух вступился за поведавшую о допинге фигуристку
спорт 13:21
Нурмагомедов огласил список обязательных соперников
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top