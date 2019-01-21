«Зенит» хочет отдать Паредеса ПСЖ вместо «Челси»

https://news.ru/storage/news/d4e05f82ad280d8c51bc40f12b93d79b/660bfb55-e244-406a-b7ca-0aaba23679f0_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес

Полузащитник сборной Аргентины и петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти во французский ПСЖ вместо английского «Челси».

«Сине-бело-голубые» намерены выручить от продажи 24-летнего футболиста как минимум 35 млневро, а как максимум — 55 млн, хотя еще месяц назад его трансферная стоимость оценивалась в 25 млн, сообщает Le Parisien.

Ранее лондонский клуб также претендовал на покупку игрока. «Челси» был готов заплатить 40 млневро.

«Зенит» приобрёл Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 млневро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, «Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита».