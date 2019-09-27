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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить подготовку к чемпионату Европы 2020 года по бадминтону.

Глава государства дал две недели на формирование и утверждение состава организационного комитета по проведению чемпионата. До 15 октября кабмину надлежит план соответствующих мероприятий, предусмотреть в бюджете статью расходов, а также обеспечить надлежащее освещение чемпионата в СМИ.

В целях популяризации бадминтона среди детей и молодёжи Зеленский распорядился создать необходимую спортивную инфраструктуру, включая крытые корты.

Администрации Киева поручено подготовить культурно-развлекательную программу на время чемпионата и обустроить зоны гостеприимства, говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Ранее News.ru писал, что сборная РФ по бадминтону выбыла из ЧМ в Базеле, не дойдя до 1/8 финала. По словам главного тренера Клавдии Майоровой, поражение её подопечных обусловлено большим количеством технических ошибок.