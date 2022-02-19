Заур Абдуллаев нокаутировал бывшего чемпиона мира в трех дивизионах

Российский боксер Заур Абдуллаев одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом в поединке на титул WBC Silver, который прошел в Екатеринбурге. Россиянин победил техническим нокаутом в 12-м раунде.

В заключительном раунде боя Абдуллаев три раза отправил Линареса на настил ринга. После третьего падения рефери Ираклий Малазония остановил встречу. В результате российский боксёр стал обладателем титула WBC Silver. Для него эта победа стала 15-й в карьере при одном поражение. Линарес потерпел седьмое поражение на профессиональном ринге при 47 победах. Представитель Венесуэлы был чемпионом мира в полулёгком, втором полулёгком и лёгком весах.

В втором по значимости поединке вечера россиянин Марк Урванов потерпел поражение от венесуэльца Анхеля Родригеса, который стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA.

Ранее российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл Зелимхану Дукаеву по прозвищу Пулемётчик в поединке по правилам бокса.