«Застрелил своего брата»: кем был убитый в Авдеевке бразильский наемник ВСУ

Фото: Социальные сети

Макс Панаво

В четверг, 22 февраля, стало известно о гибели в Авдеевке бразильского наемника Макса Панаво (настоящее имя Гомес Рибейру Максуэль), воевавшего на стороне ВСУ. Кем он был, какое отношение он имеет к спорту и были ли другие наемники-спортсмены, чья жизнь оборвалась в зоне СВО, — в материале NEWS.ru.

Как погиб бразильский наемник

Это случилось в ходе операции российского спецназа по зачистке Авдеевки. О ликвидации бразильского бойца, воевавшего на стороне Украины, сообщил военкор Евгений Поддубный. 32-летний наемник стал жертвой атаки российского беспилотника-камикадзе.

«Этот наемник из категории авантюристов и преступников», — написал Поддубный.

Военкор также сообщил, что перед отбытием в зону СВО мужчина застрелил из пистолета собственного старшего брата, 41-летнего Радсона Келсона Рибейру в семейном доме. «Макс Панаво на глазах у матери и еще одного родственника устроил настоящую бойню, выпустив в брата минимум семь пуль. Без отца осталось трое несовершеннолетних детей. Макса задержали с поличным, у него изъяли оружие — пистолет „Таурус“ 40-го калибра, которым было совершено преступление. Но он сумел избежать правосудия», — пишут про наемника бразильские СМИ.

С марта 2022 года Макс Панаво числился в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины, где служил снайпером. По прибытии в зоне спецоперации он обучился стрельбе и участвовал в боевых действиях, в том числе в зачистке населенного пункта Петропавловка.

Кем был Макс Панаво

До отправки на СВО Панаво на протяжении десяти лет служил в полиции бразильского города Сан-Паулу. Также известно, что он был мастером джиу-джитсу и имел коричневый пояс. Сам себя он называл чемпионом Бразилии и Европы в этом виде спорта.

Панаво активно вел соцсети, имел в них больше 100 тысяч подписчиков. Он позировал с оружием в форме ВСУ и активно рассказывал о ходе боевых действий. Также, судя по соцсетям, еще будучи на родине, мыл слонов и танцевал с племенем зулусов (африканский этнос численностью около 10 млн человек, обитающий в ЮАР).

В зону СВО Макс Панаво по прозвищу Макс-ракета отправился, чтобы, по его словам, воевать с Россией и лично с Владимиром Путиным, которому он «бросил перчатку». В частности, он просил президента России прислать в Бразилию кого-нибудь из русских на бой с ним. Панаво считался одним из самых известных иностранных наемников, вступивших в ряды ВСУ.

Фото: Социальные сети Макс Панаво (справа)

На Украине был ликвидирован польский спортсмен

Еще одна относительно резонансная история с иностранным спортсменом-наемником произошла в июле 2022 года. Речь — о гибели польского наемника Томаша Валентека, известного у себя на родине благодаря поединкам в смешанных единоборствах. В частности, 2021 году но победил на турнире по ММА в Гливице.

Спортсмен в качестве добровольца воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и был ликвидирован российскими силами. Сообщалось, что спортсмен-наемник в ходе боевых действий получил осколочные ранения, от которых скончался в госпитале.

Как ликвидировали наемников из Колумбии

В феврале 2024 года Telegram-канал TrackANaziMerc сообщил о ликвидации двух наемников из Колумбии.

12 февраля стало известно о ликвидации приехавшего из Боготы Оскара Перейры. Он прибыл на Украину в августе 2023 года и через два месяца был отправлен на задание в район Купянска. 7 или 8 октября его накрыла российская артиллерия. Тело до сих пор не удалось опознать и вывезти с поля боя.

А 14 февраля TrackANaziMerc сообщил об уничтожении Оберто Мануэля Эчеваррии Лескано из Медельина. Он прибыл на Украину в декабре 2023 года и 11 февраля погиб, когда по позициям наемников ударили беспилотники ВС РФ. Всего погибли четыре наемника, еще двое, в том числе их командир с позывным Вегета, были ранены.

Associated Press сообщило, что в рядах украинской армии числятся сотни колумбийцев. По словам главы центра тактической медицины под Боготой Гектора Берналя, в основном они «мотивированы экономической необходимостью». Журналисты отмечают, что колумбийцы десятилетиями боролись с наркокартелями и повстанцами, поэтому стали одними из самых опытных в мире солдат.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Канадский наемник снял на видео свой подрыв на мине

22 февраля Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, как бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины подрывается на российской мине. Момент случайно запечатлел канадский наемник на свою нашлемную камеру.

На кадрах виден момент взрыва и то, как иностранный военный подлетает в воздух. При этом отмечается, что канадцу вместе с сослуживцами удалось выжить, но они получили ранения и контузию.

До этого колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками, рассказал военнослужащий с позывным Чечо. По его словам, от дронов ВС РФ было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни. Одному из колумбийских военных пробило осколком челюсть, и Чечо помог ему покинуть опасный участок.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Минобороны России раскрыло число уничтоженных наемников ВСУ

Вооруженные силы России с начала СВОГ уничтожили более 5,9 тысячи наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, следует из данных Минобороны РФ. По информации ведомства, всего на Украину прибыло свыше 13,5 тысячи иностранцев.

Всего на Украину прибыло более 13,5 тысячи наемников: более 8,5 тысячи из Европы, более 1,7 тысячи из Азии, более 2,7 тысячи из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки. Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало, более 1,9 тысячи еще ведут боевые действия, — говорится в сообщении.

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