Заслуженного тренера России задержали за отказ надевать маску в аэропорту

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко раскритиковал в своём Instagram введение системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса. По его словам, многие люди в мире уже заявили о своем несогласии с этими новыми правилами.

Кукареку коды. Вы реально этого хотите? Вся Европы гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит. Да весь земной шар вам уже сказал: «Идите ##### со своей новой системой», — написал...