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Заслуженного тренера России задержали за отказ надевать маску в аэропорту

20:50, 22 ноября 2021
Заслуженного тренера России задержали за отказ надевать маску в аэропорту Александр Ильин Фото: Социальные сети
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Заслуженный тренер по плаванию Александр Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надевать маску. На видео, которое опубликовано в Instagram трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой, видно, как сотрудники полиции «заломали» нарушителя. Александр Ильин не стал оказывать сопротивление.

Вы чё делаете, уроды, че творите? ######## (дураки). Заслуженный тренер России, ##### (блин). Отпустите его! — кричит женский голос на видео.

Также в ролике зафиксированы слова тренера.

Встаю, встаю, я не буду сопротивляться. Не надо мне заворачивать руки. Я спокойно пойду, — сказал Ильин.

Описываемые события развернулись в аэропорту Пулково.

Ранее сообщалось, хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко раскритиковал в своём Instagram введение системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса. По его словам, многие люди в мире уже заявили о своем несогласии с этими новыми правилами.

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