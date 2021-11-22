Заслуженного тренера России задержали за отказ надевать маску в аэропорту

Заслуженный тренер по плаванию Александр Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надевать маску. На видео, которое опубликовано в Instagram трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой, видно, как сотрудники полиции «заломали» нарушителя. Александр Ильин не стал оказывать сопротивление.
Вы чё делаете, уроды, че творите? ######## (дураки). Заслуженный тренер России, ##### (блин). Отпустите его! — кричит женский голос на видео.
Также в ролике зафиксированы слова тренера.
Встаю, встаю, я не буду сопротивляться. Не надо мне заворачивать руки. Я спокойно пойду, — сказал Ильин.
Описываемые события развернулись в аэропорту Пулково.
Ранее сообщалось, хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко раскритиковал в своём Instagram введение системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса. По его словам, многие люди в мире уже заявили о своем несогласии с этими новыми правилами.