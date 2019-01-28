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Защитник сборной Украины прошёл медосмотр в «Зените»

Ярослав Ракицкий (справа) imago sportfotodienst /Global Look Press

Ярослав Ракицкий (справа)

спорт [ версия для печати ]

Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий в ближайшее время перейдёт в петербургский «Зенит». 29-летний украинец уже прошёл медосмотр в российском клубе.

Как информирует «Спорт-Экспресс», Ракицкий отправится с командой Сергея Семака на второй сбор «Зенита». Он пройдёт в Аликанте (Испании) с 1 по 10 февраля.

По информации источника, игрок сборной Украины обойдётся «сине-бело-голубым» в €10 млн. Порядка €2 млн «Шахтёр» может выручить в качестве бонусов. Зарплата самого Ракицкого составит €2,5 млн в год.

Ранее News.ru сообщал, что на Украине к трансферу игрока сборной в российский клуб отнеслись неоднозначно.


#футбол #трансфер #Зенит #ЯрославРакицкий #ШахтерДонецк
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