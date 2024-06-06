Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный устроил зарядку для участников традиционного забега на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. В этом году марафон назвали «Навстречу Играм дружбы». Участие в забеге приняли около 1,6 тысячи человек.
Нагорный провел зарядку совместно с представителями общероссийского движения «Здоровое Отечество» в рамках проекта «Марафон зарядок». Забег стартовал с Исаакиевской площади. Помимо Нагорного в марафоне приняли участие генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
«Русская Медиагруппа» 5 июня провела традиционный закрытый прием для участников ПМЭФ. Он состоялся в «Лотте Отеле». Первый день форума завершился выступлением российского певца Григория Лепса, который стал хедлайнером мероприятия. В рамках выступления он в шутку пообещал, что не бросит пить. Гости форума восприняли появление артиста с большим воодушевлением.
Ранее стало известно, что участникам Петербургского международного экономического форума предлагают на обед разнообразное меню, состоящие из рыбных и мясных блюд. Так, в один из комплексных обедов входит уха из форели, каре ягненка и филе морского карася. Гостям мероприятия предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за две тысячи рублей, уху из черноморской рыбы за 1100 рублей и сэндвич с адлерским лососем.