Зарядку для участников забега на ПМЭФ провел олимпийский чемпион Олимпийский чемпион Нагорный провел зарядку для участников забега на ПМЭФ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный устроил зарядку для участников традиционного забега на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. В этом году марафон назвали «Навстречу Играм дружбы». Участие в забеге приняли около 1,6 тысячи человек.

Нагорный провел зарядку совместно с представителями общероссийского движения «Здоровое Отечество» в рамках проекта «Марафон зарядок». Забег стартовал с Исаакиевской площади. Помимо Нагорного в марафоне приняли участие генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Русская Медиагруппа» 5 июня провела традиционный закрытый прием для участников ПМЭФ. Он состоялся в «Лотте Отеле». Первый день форума завершился выступлением российского певца Григория Лепса, который стал хедлайнером мероприятия. В рамках выступления он в шутку пообещал, что не бросит пить. Гости форума восприняли появление артиста с большим воодушевлением.

Ранее стало известно, что участникам Петербургского международного экономического форума предлагают на обед разнообразное меню, состоящие из рыбных и мясных блюд. Так, в один из комплексных обедов входит уха из форели, каре ягненка и филе морского карася. Гостям мероприятия предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за две тысячи рублей, уху из черноморской рыбы за 1100 рублей и сэндвич с адлерским лососем.