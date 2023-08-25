«Замалчивают историю»: Исинбаева сделала заявление о своих достижениях Исинбаева напомнила президенту World Athletics о своих спортивных достижениях

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) обратилась к руководству Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), которая, по ее словам, замалчивает ее достижения. Спортсменка назвала свои достижения значимыми и вечными. В подтверждение своих слов Исинбаева опубликовала видео исторического прыжка на высоту 5,01 метра на чемпионате мира в Хельсинки в 2005 году.

Напоминаю переизбранному Президенту World Athletics о влиянии Елены Исинбаевой на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается замалчивать историю, созданную задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений, — заявила Исинбаева.

Ранее сообщалось о переименовании «Стадиона им. Елены Исинбаевой» в Махачкале. Опубликовано видео, на котором рабочие убирают буквы прежнего названия с арки на входе.

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион на фоне скандала вокруг переезда Исинбаевой в Испанию и заявлений спортсменки о «номинальном характере» званий, полученных в ЦСКА. Премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов 18 августа подписал постановление о переименовании стадиона имени Исинбаевой в стадион «Труд», как он назывался с момента основания в 1960 году.

До этого Исинбаева заявила, что никогда не служила в российской армии, а награды, полученные в ЦСКА за достижения в спорте, были номинальными, как и воинские звания. Она также отметила, что никогда не занималась политической деятельностью в РФ. Прыгунья рассказала, что не подпадает под санкции и с сентября возобновит свою работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комментируя публикации СМИ, сообщивших о жизни спортсменки на острове Тенерифе, Исинбаева заявила, что является человеком мира, пояснив, что живет там же, где работает.