Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова

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Ольга Зайцева

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала критику в адрес россиянина Александра Логинова.

«Сейчас вокруг мужской сборной России много разных разговоров. На Логинова "наезжают" зарубежные спортсмены. И вот наступил момент, когда ребята собрали всю свою волю и энергию в кулак и выдали блестящую гонку», — приводит её слова сайт Олимпийского комитета России.

Зайцева добавила, что успех в эстафете придаст биатлонистам сил на индивидуальных стартах.

Логинов после победы в спринте в Оберхофе в очередной раз подвергся критике со стороны иностранных спортсменов. Француз Мартен Фуркад и норвежцы братья Бё потребовали от него извинений за употребление допинга в прошлом.

11 января сборная России по биатлону впервые с 2006 года совершила золотой дубль — выиграла и женскую, и мужскую эстафеты. В составе мужской российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а в составе женской — Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Чемпионка ОИ вспомнила предыдущий дубль в эстафетах, писал News.ru.