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Зайцева отреагировала на победу россиянок в эстафете

Ольга Зайцева Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Ольга Зайцева

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала победу женской национальной команды в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Прекрасно, что девчонки справились, сработались и стали единой командой. Единый дух им помог, и они победили. Сейчас важно запомнить это состояние и всегда на эстафетах выходить в этом состоянии и побеждать», — цитирует её Sport24.

Зайцева добавила, что этот результат можно назвать сенсационным с той точки зрения, что россиянки давно не одерживали таких побед.

В составе российской команды бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняли немки, третье — чешки.

Ранее News.ru сообщал, что победа в эстафете на этапе Кубка мира стала для женской сборной России первой с 2012 года.


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